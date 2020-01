Denuncia por redes acoso escolar hacia su hijo

Escuchar Nota

Chihuahua.- Un padre de familia de la escuela primaria Sierra Vista, perteneciente al Distrito Independiente Escolar de Socorro, (SISD) denunció mediante redes sociales el acoso escolar del que su hijo está siendo víctima.



“Nos comentó que estaba sentado en la clase de Educación Física y uno de sus compañeros le gritó, fue cuando mi hijo se dio la vuelta y el mismo niño lo golpeó en el ojo”, dijo en entrevista a El Diario de El Paso, Andrew Montelongo, padre del menor.



La publicación del padre en redes sociales se ha compartido miles de veces, pues en esta, denuncia que las autoridades escolares se han mostrado ‘ausentes’ en el caso de Jared, quien cursa el primer grado en Sierra Vista Elementary.



De acuerdo con el padre, luego del incidente, llamó al Departamento de Policía de El Paso (EPPD), sin embargo, no hubo mucho que se pudiera hacer.



“Después, llamé a la Policía de SISD pero me dijeron que la responsabilidad es de la escuela, pero no me han podido resolver nada”, comentó.



Agregó que las declaraciones de las autoridades del distrito no han sido claras. Dijo que en un principio la escuela había alegado que la agresión había ocurrido en el área de los juegos infantiles, en la hora de recreo, pero que después de observar las cámaras, el incidente sucedió en hora de instrucción.



“Hasta ahorita no me han mostrado las cámaras. Sé que vieron las imágenes porque me lo informaron, pero no me han mostrado a mi nada”, comentó Montelongo.



Luego de la denuncia a este medio, se buscó respuesta por parte de directivos de SISD, en relación con el caso de Jared.



“En SISD nos tomamos muy en serio el acoso escolar”, comentó en una entrevista Maribel Macías, asistente la superintendente de Socorro ISD.



Aunque el distrito no pude comentar de casos específicos, Macías dijo que directivos escolares ya tuvieron un acercamiento en el caso y se está llevando a cabo una investigación.



“Se ha tenido una comunicación constante con la familia y la escuela ya está llevando a cabo una investigación para saber realmente qué fue lo que sucedió. Sabemos que la directora ya ha estado hablando con los padres”, comentó Macías.



En cuanto a los gastos médicos, una amiga de la familia abrió una campaña en línea mediante la página GoFundMe.com para poder costear las facturas del hospital.



Jared tuvo una cirugía el jueves, ya que era necesario debido al golpe e hinchazón de su ojo izquierdo.



“Por favor, si te importa el hijo de mi amigo, ayuda a obtener respuestas para él. Su hijo fue golpeado sin provocación y tiene necesidades especiales. Requiere cirugía y la escuela está cubriendo al acosador”, escribió Alejandra Anguiano, quien abrió la cuenta con un objetivo de 10 mil dólares.



El distrito dijo que se cuenta con un seguro escolar para casos médicos o de emergencia dentro de las instituciones, pero que no se pueden dar a conocer casos particulares.



Las autoridades dijeron que también era demasiado pronto para saber si se tomarían medidas disciplinarias ya que la investigación aún está en curso.