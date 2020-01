Denuncia problema con agentes de policía investigadora

Piedras Negras, Coah.- Irma Yolanda Chávez Sandoval, denunció que elementos de la policía de investigación criminal sostuvieron un problema con ella cuando no la dejaron entrar a una entrevista con el encargado de servicios periciales.



Aseguró que se enojaron con ella, porque le tomó una fotografía en su celular motivo por el cual se lo quitaron y comenzó el problema.



Después de un forcejeo con los agentes de la policía de investigación criminal, la mujer recuperó su teléfono celular.



“Tenía una cita a las 11 de la mañana y al llegar a preguntar para entrar en el portón, el guardia se enojó conmigo porque dijo que ya eran las 11:02”. Dijo Yolanda Chávez.



“Como no me dejó entrar le tomé una fotografía con mi celular y el agente me quitó el teléfono y comenzó a verlo”.



“Le di un golpe para quitarle mi teléfono, pero él me comenzó a insultar primero porque mi teléfono no tenía memoria para almacenar más cosas”.



Añadió que entre dos agentes fue el problema que se registró con ella por tal motivo decidió reportarlo.