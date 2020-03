Denuncia que funeraria le entregó ataúd con restos de otros cuerpos

Escuchar Nota

Chihuahua.- Blanca Bustillos denunció que en una funeraria le entregaron un ataúd y flores reutilizados que tenía restos de otros cuerpos, condenó luego de haber interpuesto la denuncia en Profeco, tras una inversión de 45 mil pesos.



Esto, apuntó, luego de que su padre falleciera y decidieran pagar un paquete en Mausoleos en el que eligió el ataúd, pero al momento de hacer su traslado a Guachochi le presentaron un ataúd golpeado, y del color que no correspondía.







La empresa intentó arreglar el problema con el pago de 16 mil pesos, sin embargo, no es ni la mitad de lo que se pagó, aunado a que la quejosa demanda un fuerte daño moral y busca que esta situación no se repita.



De acuerdo con la narrativa del abogado, la funeraria primero pedía 32 mil 500 pesos por el puro servicio de velación, una vez que la familia solicita de urgencia el servicio, Mausoleos les pide más dinero. En este triste hecho, los Bustillos radicaban en el municipio de Guachochi, por lo que el cuerpo tenía que ser trasladado a la capital. En ese instante llega la carroza y se percatan el féretro, no era el que habían pedido desde que se había contratado el servicio.



La periodista contó que el chofer, sólo dijo que él no tenía nada que ver, pues fue extraño ver que el ataúd tenía huellas de otras personas sobre el vidrio, era más grande que el cuerpo de su padre, no tenía forro y lo poco que tenía, estaba manchado de maquillaje.



Al acudir a reclamar por el mal servicio, el gerente de apellido Alderete, reconoció que así lo hacen cuando se trata de un traslado, sin descartar que haya sido la primera vez que le ofrecen eso a clientes que no son ‘millonarios’.



Ante el dolor de la familia, hoy se dijo en público que esto fue humillante e inclusive, dejaron claro los declarantes que creen que la empresa actúo así también por tratarse de un traslado de la zona serrana a la capital.