Denuncia secuestro de esposo y luego pide a autoridades no intervenir

El fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, informó que una mujer denunció el secuestro de su esposo, pero que después pidió a las autoridades que no intervinieran.“Ayer se recibió la denuncia por parte de la esposa pero posteriormente a la persona nos ha pedido que dejemos ahorita de momento la situación en su propio hogar “, dijo el fiscal.El fiscal calificó el hecho como algo atípico y admitió que no se cuenta con mucha información al respecto.“Mientras la persona esté privada vamos a estar atentos, pero siempre respetando la petición de la familia y esta petición ha sido en el sentido de que no estemos nosotros interviniendo en este proceso, evidentemente esta es una situación que tenemos que respetar a pesar de que tenemos la obligación de estar de oficio atendiendo esta“, dijo Figueroa Ortega.El fiscal también comentó que no hay información minuto a minuto como se quisiera, ni un contacto con la familia porque ya que así lo pidió la esposa.Agregó que aunque en algunos medios se manejó que se pidió rescate precisó “ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad de decir que ese rescate ya se pidió.