Denuncia tortura por parte de elementos policiacos

Marco Antonio Gutiérrez Chávez de 55 años, denunció públicamente la tortura que sufrió por parte de elementos policíacos después de que fuera acusado por Juan Carlos Franco Pérez “El Chino Calambres” de haberle realizado disparos con arma de fuego en hechos ocurridos el pasado 14 de marzo en su domicilio de la colonia las Torres.Indicó que el día de los hechos él había hablado a la policía porque el joven le había arrojado piedras a su techo que es de lámina.Dijo que cansado por tantos problemas que le ha ocasionado “El chino Calambres”, decidió reportarlo a la policía.Explicó que siempre que les habla a los elementos, estos llegan tarde o no acuden al llamado.“Después de haber hablado vi que pasaba una patrulla por la casa, pero nunca imaginé que era por mi reprote ya que había pasado mucho tiempo”.Aseguró que después de eso se dispuso a dormir y cuando se encontraba acostado, los policías tumbaron la puerta de su casa, se metieron, lo esposaron y lo comenzaron a golpear.“Un policía le dijo a uno de los gates que me pusieran la bolsa y como en tres ocasiones me la colocaron hasta que ya no pude más y caí”.Dijo que acudirá a denunciar los hechos ante la comisión de los derechos humanos y ante la fsicalía general de justicia, por tortura y demás delitos que resulten.