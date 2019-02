Una gran procupación recorre las casas de los estadunidenses luego de que el diario The Washington Post informara que un pediatra está denunciando la existencia de videos tutoriales en los que, escondidos, publican consejos para suicidarse, tanto en las plataformas de YouTube como en YouTube Kids.Y es que los riesgos en la red son conocidos, pero, en teoría, YouTube Kids es un lugar seguro para que los niños se tomen un poco de tiempo frente a la pantalla, tal vez vean algo de "Patrulla PAW" o canten junto a "Baby Shark".Pero recientemente varios padres a lo largo de Estados Unidos han descubierto videos perturbadores en el sitio, por lo que se preguntan qué tan seguro es el lugar.Los videos en cuestión tienen un clip de 9 segundos editado en ellos de un hombre que da consejos sobre cómo cortarse adecuadamente las muñecas.“Recuerden a los niños: de lado para atención, largos para resultados. Termínalo", instruye.El pediatra Free Hess fue quien denunció el tutorial en su sitio web de PediMom y en sus cuentas de redes sociales."Me sorprendió", dijo Hess, señalando que desde entonces, la escena se ha dividido en varios videos más del popular juego de Nintendo Splatoon en YouTube y YouTube Kids.Hess, de Ocala, Florida, ha estado blogueando sobre los videos y trabajando para eliminarlos en medio de una protesta de los padres y los expertos en salud infantil, quienes dicen que tales imágenes pueden ser dañinas para los niños.El doctror Hess ha sido felicitado y la gente lo apoya en la cruzada porque Youtube elimine el material tóxico."¡Emocionado de compartir una victoria! El Dr. Hess trabaja incansablemente para investigar y reportar videos/aplicaciones que son peligrosas para que los niños vean y utilicen. Esta semana su trabajo fue recogido por los medios de comunicación convencionales. ¡Espero que te inspire a no renunciar a hablar sobre lo que más te importa! ¡ Te necesitamos!", le animaron en redes sociales.Cuida lo que ven tus hijos en su teléfono, su tablet o su computadora.No te arrepientas de no hacerlo. La diferencia entre la vida y la muerte es un segundo.