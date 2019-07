Denuncia Veracruz, otra vez, a Fiscal estatal

Por supuestamente dilatar investigaciones y ocultar órdenes de aprehensión, el Gobierno de Veracruz interpuso una nueva denuncia contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, ante Fiscalía General de la República (FGR).La denuncia fue presentada por el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, quien fue acompañado del Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, ante las instalaciones de la FGR en el Puerto de Veracruz."El titular de la Secretaría de Gobierno manifestó que se tienen indicios de que Winckler no solamente ocultó más de 150 órdenes de aprehensión durante 2017 y 2018, sino que se presume que durante este año tiene alrededor de 100", anotó el Gobierno del Estado en la denuncia.Sostuvo que la presunción se deriva de las capturas en flagrancia que ha realizado la SSP y cuyas órdenes de aprehensión no han sido reportadas en Plataforma México, pese a que habían sido concedidas por un juez."Esta es la clase de fiscal que tenemos, por eso estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que haga una investigación, a fin de que solicite al Poder Judicial del Estado de Veracruz revisar cuántas órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler, la fecha en que fueron concedidas por un juez y si han sido o no reportadas a Plataforma México", aseveró la Administración de Cuitláhuac García.Cisneros Burgos añadió que están siguiendo los canales institucionales para que las autoridades federales determinen si hay o no comisión de delitos.En mayo pasado, el Gobierno estatal presentó una denuncia en contra del fiscal de Veracruz por omisión en las investigaciones de la masacre de Minatitlán."Tenemos delincuentes, uno del sur del cual el Fiscal dice que no le encuentra ningún delito, cuando tiene más de dos meses detenido", dijo en referencia a Jesús "N" (a) "El Lagarto", principal implicado en la masacre de Minatitlán, de quien el Fiscal Jorge Winckler Ortiz ha declarado no tener elementos para solicitar la orden de aprehensión", expuso.El Secretario de Gobierno añadió que Jorge Winckler intenta confundir a la sociedad con noticias falsas."Como la que dio a conocer esta mañana, en el sentido de que la fiscalía a su cargo participó en el rescate de migrantes hondureños, cuando éstos ni fueron secuestrados ni liberados en Veracruz."Winckler no resuelve los casos de Veracruz, menos va a resolver los de otros estados", concluyó Cisneros Burgos.