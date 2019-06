Denuncian a dirigente de Morena en Coahuila

La Diputada federal Miroslava Sánchez que se ha desempeñado como presidenta del Comité Estatal de Morena, informó que se presentó una denuncia contra José Guadalupe Céspedes, que desde esta semana se ostenta como nuevo líder morenista en la entidad por haber incurrido en la toma del edificio estatal del partido, junto con otras personas y por los daños ocasionados.Indicó que al encabezar la toma del edificio junto con Raúl Mario Yeverino, presidente del consejo estatal de Morena, Céspedes lo que busca es apoderarse de las prerrogativas que tiene este partido y que asciende a 1 millón 200 mil pesos mensuales.Sánchez negó categórica las imputaciones que Céspedes y Yaverino le han hecho públicas a partir de esta semana, en el sentido de haber hecho un uso irregular de recursos del partido."Yo no le he robado nada a nadie, gracias a Dios no tengo necesidad de robarme nada, de ningún lado, vivo bien, no ando persiguiendo otra cosa", indicó.La Diputada dijo que en el pasado mes de diciembre, junto con tres consejeros de Morena, de un total de siete, acordaron adquirir el inmueble que actualmente es sede de su partido, en la ciudad de Saltillo, así como unos vehículos, con los cerca de 5 millones de pesos de prerrogativas que se acumularon al no gastarlas en los últimos meses y luego de que fueron advertidos por el órgano electoral que si esos recursos no se ejercían antes de finalizar el año tendrían que regresarlos.Explicó que en su momento Céspedes fue nombrado como secretario del Comité Estatal de Morena y ella de presidenta, y tras ganar la diputación federal en los comicios de 2018 y presidir actualmente la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, ella presentó su renuncia a la dirigencia.Sin embargo, su partido no le ha retirado su nombramiento ni tampoco ha dado a conocer a su sucesor."La renovación de dirigencias estatales de Morena todavía no es, la convocatoria se estará esperando que aparezca en agosto, septiembre-octubre se harán las asambleas distritales donde se eligirán 10 consejeros en cada uno de los 7 distritos, a mediados de octubre estaremos viendo la integración de un nuevo comité ejecutivo estatal y el 20 de noviembre en el congreso nacional escogeremos al nuevo comité ejecutivo nacional", citó.La legisladora puntualizó que en estos nueve meses que han transcurrido desde que asumió su cargo en la Cámara no ha habido nombramiento de delegado en funciones de presidente en el Comité Estatal de Morena, por parte del CEN, por lo que Céspedes se está ostentando como tal indebidamente.Señaló que al margen de que se realice el nombramiento de su sucesor, la denuncia presentada el jueves contra Céspedes se le dará trámite en la Fiscalía General del Estado, además de la queja que se envió a la Comisión de Honor y Justicia, al Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional de Morena.