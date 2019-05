Denuncian a Gobierno de Graco por lucro

El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco interpuesto una denuncia contra ex funcionarios de la Administración de Graco Ramírez por hallar sobrecostos en un concierto que ofreció Marco Antonio Solís "El Buky" en Morelos.En una conferencia de prensa realizada en la Fiscalía Anticorrupción se dieron a conocer dos denuncias, al mismo tiempo que se entregaron a este organismo para su investigación, y posible sentencia.Entre éstas, una es por encontrar "precios inflados" en el reporte de gasto de un concierto realizado en 2015 en el estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz en el que presuntamente se le pagó a "El Buky" 24 millones de pesos, cuando éste artista refirió que cobra menos de 5 millones, afirmó Gerardo Becerra Chávez, asesor Anticorrupción del Gobierno estatal."Se generó un gasto excesivo. Estamos hablando que hubo un gasto de casi 24 millones de pesos, cuando tenemos ya información, digamos, muy clara de que esta persona, además un artista tan conocido y reconocido llega a cobrar para estos asuntos cerca de 4 o 5 millones de pesos", aseveró.Esto arrojaría un sobre precio de casi 20 millones de pesos.El funcionario resaltó que ese día no se reportaron ingresos por parte de la taquilla para el Gobierno del estado, ni de venta de productos como venta de refresco, comida o frituras que se realizaron ese día.Becerra informó que entre los hallazgos, observaron que existen contratos que se adjudicaron a la empresa Magnos, cuyos documentos refieren que su domicilio está registrado en la Ciudad de México.Sin embargo, prosiguió, al acudir a la dirección marcada, se descubrió que la empresa no existe físicamente."En el área que nosotros manejamos hemos ido a los dos domicilios que están en la Ciudad de México y para sorpresa entrecomillada, la empresa no está", dijo.Tan solo a esta compañía, dijo se le asignaron contratos en el Gobierno de Graco Ramírez por más de 350 millones de pesos.La otra denuncia, detalló, es específicamente contra un ex funcionario que fungió como comisario de los Servicios Coordinados de Salud quien presentó documentos falsos."Un señor de apellido Tapia, el cual desde la óptica del área que yo presido pareciese pues que se hubiera cometido un delito al haber mostrado, al haber entregado un documento falso", acotó.Adelantó que se encuentran armando una denuncia contra el Gobierno de Graco por irregularidades en un crédito adquirido de 2 mil 806 millones de pesos y del que se estima hubo un daño al erario público por más de mil ochocientos 6 millones de pesos."Parece que en el sexenio pasado hubo un manto protector para el ex Gobernador (Graco Ramírez) aparentemente, desde la propia Presidencia de la República", afirmó.Recordó que él ha llevado 9 denuncias por temas de corrupción y al momento, el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco suma cerca de 44 denuncias en las que se ven inmiscuidos ex funcionarios de la Administración de Graco, como dos ex Secretarios del Gobierno y un subsecretario que además, dijo, tiene una relación de familia con el ex Gobernador y varios directores generales.