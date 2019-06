Denuncian a integrante de Kumbia Kings por intento de abuso

Una empleada del hotel Fiesta Inn denunció que un integrante del grupo Kumbia Kings intentó violentarla sexualmente la tarde de ayer mientras ella arreglaba una habitación.La Fiscalía General del Estado confirmó que levantó un acta de hechos y que indagará el caso debido a que, de acuerdo al reporte ‘no se configuró el delito debido a que solo la abrazó’.Blanca M. R. A., de 41 años de edad, quien se desempeña como camarera en el mencionado lugar, indicó que uno de los huéspedes de la habitación 606, quien de acuerdo a la orden de trabajo que ella recibe es integrante de esa agrupación musical, le habló y le dijo que la refrigeración de su habitación no funcionaba bien, ante lo cual menciona que acudió a reportar la queja al área de mantenimiento, posteriormente regresó para continuar con su trabajo, indicó que se encontraba arreglando la habitación 619 cuando la misma persona junto con otro hombre, también huésped del hotel e integrante de la agrupación llegó hasta la puerta y le habló.“Yo le dije que en qué le podía ayudar, pensé que era por lo mismo del aire pero en eso me abrazó fuerte e intentó meterme por la fuerza a la habitación y el otro me dijo: es que él quiere hacer cosas contigo”, menciona.Dijo que en ese momento forcejeó con él para zafarse y llegó uno de los guardias, quien asegura es testigo de este hecho.Indicó que de manera inmediata acudió a reportarlo al área de supervisión, sin embargo le indicaron que continuara con su trabajo.Aunque desconoce el nombre del agresor, lo describe como de estatura baja, robusto, que vestía ropa negra y lentes de sol.El esposo de la denunciante asegura que, molesto por la poca atención que le brindaron llamó al hotel y la recepcionista le indicó que fue nada más un abrazo y que eran los Kumbia Kings.La noche de ayer se trasladó la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia, fue atendida en el área de atención temprana y el número de folio es 37 – 2019- UAT-001 sin embargo le indicaron que a partir del lunes a las 2:00 de la tarde le informarán qué Ministerio Público investigará su caso.El departamento de Comunicación Social de la FGE en la Zona Norte indicó que solo se levantó el acta de hechos debido a que un abrazo, aunque haya sido de manera violenta no es considerado un delito debido a que no hubo tocamientos.Sin embargo se investigará el caso y podría solicitarse al hotel las cámaras de seguridad.El Diario de Juárez buscó obtener la versión del Hotel Fiesta Inn, sin embargo el área de gerencia indicó que no darán declaraciones al respecto y que si la Fiscalía lo solicita proporcionarán los videos captados por las cámaras, también informaron que la agrupación se retiró de las instalaciones desde la noche de ayer.Cabe mencionar que se intentó contactar al grupo Kumbia Kings a través de sus redes sociales, sin embargo hasta el momento no ha sido posible establecer la comunicación.