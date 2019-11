Denuncian a intendente por abusar de menores en jardín de niños

informó que ya se presentó una denuncia en contra del intendente del Jardín de Niños "Juan Rulfo" que se encuentra en el Fraccionamiento Los Cántaros, en el Municipio de Tlajomulco.MURAL publicó hoy que padres de familia acusaron a un intendentecontra menores de edad.informó ayer que por reportes fueron informados de la situación en la escuela situada en el Fraccionamiento Los Cántaros.Cuando los patrulleros acudieron, varios padres de familia indicaron que su inconformidad se debe a que un intendente que labora en la institución lleva tiempo abusando y tocando a los niños de manera sexual."Un docente de la institución indicó a los oficiales que la directora no está presente, pues desde el lunes se encuentra incapacitada y no tiene conocimiento del asunto. Refiere además que el señalado no se presentó el día de hoy a laborar",se presentaron para respaldar y asesorar a los padres de familia afectados por esta situación.La denuncia se presentó esta tarde por lo que ya se inició una carpeta de investigación.