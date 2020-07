Denuncian a la Flor de la Abundancia ante la FGR; estaría ligada a lavado de dinero

Escuchar Nota

Crece la bola de nieve del fraude denominado Proyecto de emprendedores también conocida como, una nueva versión de las pirámides en la que una persona entrega 75 mil pesos, lleva dos invitados que hacen lo mismo y al cabo de un par de semanas, se le promete, recibirá 700 mil pesos. Crece al expandirse a nuevos municipios de Puebla, Tlaxcala y alcaldía de la Ciudad de México, pero también comienzan a aparecer vertientes nuevas incluyendo la intromisión de delincuencia organizada y lavado de dinero, de acuerdo a una denuncia presentada formalmente ante la Fiscalía General de la República, dio a conocerEl acta de denuncia, de la que Crónica tiene copias, narra cómo una “junta” en Puebla logró reunir 300 invitados y que cada uno de ellos llevaba la aportación de 75 mil pesos (22 millones 500 mil pesos en efectivo que este hombre mostró a la concurrencia para posteriormente llevárselos).En la denuncia se habla de un esquema de seguridad que ya no tiene nada que ver con las antiguas pirámides de dinero en barrios y colonias, donde lo que se realizaba era prácticamente una reunión vecinal como motor de la estafa. La junta en Puebla estuvo vigilada por personal de seguridad claramente uniformados y, según los denunciantes, con armas de alto poder y camionetas blindadas. Esta versión poblana confirmaría lo que Crónica constató en un municipio del Estado de México, donde “personal de seguridad”, uniformado de negro, tomó el control de las calles aledañas al lugar donde se realizó una junta informativa. La aparición de dinero en efectivo, a montones, también es una novedad en el esquema.La denuncia en la Fiscalía se detonó luego de que cuando los acusadores debían recoger sus “ganancias” después de los , fueron recibidos con amenazas y a punta de pistola, señalándoseles que se olvidarán de su dinero.La Flor se ha extendido hasta Tlaxcala y los municipios mexiquenses al oriente de la Ciudad de México, en donde se efectúan reuniones para reunir “socios” y dinero, pero de donde, siempre siguiendo la trama que traza la denuncia ante Fiscalía, se trabaja directamente para lavar dinero de la Unión Tepito, “es la pantalla para lavar dinero y así generar ganancias millonarias en Puebla, Tlaxcala, Tlaxco, Estado de México, Ixtapaluca, Chalco y ahora también en Iztapalapa”, se señala.Como se recordará, Crónica constató la llegada de este esquema a Iztapalapa, alcaldía oriental de la Ciudad de México, donde la aportación inicial fue es de 24 mil pesos por persona en el “Proyecto para Emprendedores”, siempre hablando de “una forma fácil de hacer dinero”.Otra diferencia con las pirámides es que ahora hay grupos de personas que insisten ante los nuevos “socios” que no se trata de un fraude y que no tiene nada que ver con la Flor de la Abundancia (el nombre con el que inició esta pirámide) y que el pago de dinero está garantizado.El cambio de nombre de la Flor de la Abundancia a “Proyecto de emprendedores” ha permitido que los denunciantes ataquen otro flanco que, aseguran, se abrió en el afán de hacer aparecer como lícito dinero procedente de fuentes irregulares. Como financiadora, este esquema debería estar regulado por las instancias del sistema financiero nacional, lo que evidentemente no ocurre.La denuncia señala abiertamente que