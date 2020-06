Denuncian a Neymar por insultos homofóbicos a su joven padrastro

Escuchar Nota

Brasil.- La Fiscalía brasileña recibió una denuncia contra el delantero Neymar por insultos homofóbicos contra su joven padrastro presentada por un activista LGBT, después de la difusión de un supuesto audio atribuido al jugador y sus amigos, en el que uno de ellos sugiere matar y torturar a la víctima.



La denuncia fue interpuesta la noche del martes al Ministerio Público del estado de Sao Paulo por Agripino Magalhaes, activista de los movimientos LGBT, quien pide que el caso sea investigado por la Policía y se rompa el sigilo telefónico del atacante del París Saint Germain francés y de la selección brasileño y de sus amigos.



El caso



El supuesto insulto homofóbico y las amenazas de sus amigos ocurrieron después de un incidente entre la madre del jugador, Nadine Gonçalves, y su novio, el futbolista y modelo Tiago Ramos, el pasado 2 de junio en el lujoso apartamento que la pareja comparte en el puerto de Santos.



La discusión de la pareja, que fue denunciada por los vecinos, terminó con la llegada de la Policía y de una ambulancia para socorrer a Ramos, de 23 años y treinta menos que la progenitora del atacante, quien terminó con lesiones profundas en su brazo al parecer por dar un puñetazo con ira a un ventanal del apartamento.



El caso está bajo investigación y la Policía Civil de Santos interrogó el pasado sábado a la pareja para que pudiesen presentar su versión de los hechos, después de que Ramos abandonase el hospital donde fue sometido a una cirugía.



Tras el incidente circuló en las redes sociales un supuesto diálogo de audio de Neymar con sus amigos, en el que el delantero llama a su padrastro de “viadinho” (venadito), palabra usada en portugués a referirse despectivamente a los homosexuales, y uno de ellos propone “matarlo” y torturarlo.



Neymar no se manifestó sobre la veracidad del audio.



Ramos tiene ya un histórico de violencia doméstica en España, después de una queja presentada a las autoridades del país europeo por su expareja española Rita Cumplido, de 44 años, una dependienta quien consiguió una orden judicial para que el brasileño no se aproximase más a ella.



El hecho ocurrió el año pasado cuando el brasileño militaba en el Guareña de la quinta división del país ibérico, al que llegó después de defender en Brasil varios clubes modestos del nordeste del país.



El noviazgo de Ramos y Gonçalves llamó la atención no solo por tratarse de la madre de Neymar y la diferencia de edad sino porque varios hombres, algunos reconocidos, asumieron públicamente haber tenido relaciones homosexuales con el futbolista, lo que nunca fue desmentido por el nuevo padrastro del atacante de la Canarinha.



Líos con la justicia



Neymar ha sido vinculado a diversos procesos judiciales en su contra.



A finales de mayo, un juez de Brasil suspendió de forma cautelar el pago de una multa de 88.8 millones de reales (unos 16.5 millones de dólares) impuesta al atacante dentro de un proceso por una supuesta evasión de fiscal e irregularidades en su declaración de impuestos entre 2011 y 2013, que incluye el traspaso al Barcelona.



En diciembre de 2017, un tribunal de segunda instancia negó un recurso a Neymar y ratificó el pago de una multa de 15 mil reales (al cambio de hoy unos 3 mil dólares) al médico Herbert Kramer y a su equipo, que seis años atrás habían asistido el parto de su único hijo, Davi Lucca.



Sin embargo, en los diversos líos de Neymar con la Justicia, el de más repercusión en Brasil fue la denuncia en 2019 en una comisaría especializada en delitos contra la mujer en Sao Paulo presentada por la modelo Najila Trindade, quien acusó al jugador por violación sexual supuestamente cometida en un hotel de París.



La querella fue archivada en agosto de ese mismo año por la Justicia brasileña a petición de la Fiscalía, que alegó falta de pruebas y algunas contradicciones en la versión de la supuesta víctima.



De hecho, la Policía Civil de Sao Paulo ha iniciado varias investigaciones contra Trindade por falsa denuncia y extorsión, mientras que la modelo amenazó en febrero pasado denunciar nuevamente al futbolista, pero ahora ante los tribunales franceses.