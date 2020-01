Denuncian a Santiago Nieto ante FGR

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El despacho Silvestre Advocats de Andorra presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.



Lo anterior, por las declaraciones que realizó el funcionario contra el consultor político Jordi Segarra Tomás, sobre un supuesto lavado de dinero, violando con ello su presunción de inocencia.



Esta es la primera denuncia contra el titular de la UIF que se interpone en este sexenio, la cual fue presentada esta semana.



​La semana pasada, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero acusó que en esta administración federal hay “unidades” que violan la presunción de inocencia, en alusión a Santiago Nieto, debido a las revelaciones sobre investigaciones que hay en curso contra políticos, empresarios, organizaciones sociales, e incluso religiosas.



El pasado lunes, se dio a conocer que la UIF congeló las cuentas del consultor político Jordi Segarra Tomás, por supuesto lavado de dinero.



Ante ello, el despacho Silvestre, con sede en Andorra, dio a conocer que presentó una denuncia, pero aclaró que por el momento no hará públicos los detalles, “con la finalidad de no entorpecer el correcto desarrollo de la instrucción y por el respeto a la presunción de inocencia de los denunciados”.



Funcionarios del gobierno federal revelaron que la denuncia está en manos de la FGR.



El despacho anunció que en breve realizarán en el Principado de Andorra “todas las acciones en Derecho que amparen al Sr. Segarra contra las autoridades mexicanas que han colaborado en la difusión, creación y confección de cualquier información que resulte falsa”.



En los últimos dos años, Santiago Nieto Castillo, se ha visto involucrado en diversos escándalos tras su paso y salida de la Procuraduría General de la República.



Nieto encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero fue destituido del cargo por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, por violar el código de conducta de la institución. Su salida ocurrió el 20 de octubre de 2017



Al ex funcionario federal se le acusó de hacer público un documento que debía mantener en reserva relacionado con la investigación de Odebrecht; la decisión derivó porque Nieto concedió una entrevista donde dio detalles de una carta que recibió por parte de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por el citado caso.



En junio del 2018, la Fepade presentó una denuncia de hechos ante la Visitaduría General de la PGR, debido a las declaraciones que realizó Santiago Nieto a una revista donde manifestó que la familia del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, es socia de una filial de Odebrecht en México.



Asimismo, en abril de 2016, cuando Arely Gómez González era titular de la PGR, la dependencia comenzó una investigación contra el fiscal Nieto, en calidad de indiciado.



Se le responsabilizó de haber divulgado información sobre la indagatoria que en su momento lideró contra el entonces titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar.



Escobar del Partido Verde Ecologista de México tuvo que renunciar al cargo después de que la Fepade solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en delitos electorales.



En octubre de 2017, la defensa de César Duarte, acusó a Nieto de haber violentado el derecho humano de presunción de inocencia del ex gobernador de Chihuahua, porque sin mediar una sentencia firme, le atribuyó la responsabilidad de una conducta delictiva. Sin embargo, esta denuncia no fue ratificada.



Con información de Milenio