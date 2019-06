Denuncian a titular de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de BC

La empresa Seguritech demandó por daño moral al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, quien ayer fue notificado.La demanda se presentó en los juzgados civiles de la Ciudad de México hace 10 meses pero no había podido ser notificada debido a que Hernández Niebla no tiene registrado ningún domicilio en México.Por ello, el juzgado emitió autorización para notificarlo en las oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad de Tijuana, donde se le pudo encontrar.La demanda por daño moral es por los "múltiples pronunciamientos maliciosos y sin sustento" realizados en los últimos meses en contra del proyecto de la construcción del C5 en Baja California y de la propia empresa.Al preguntar a Seguritech sobre los detalles de este caso declaró que están actuando por la vía legal y conforme a derecho para que las instituciones correspondientes resuelvan este caso de difamación maliciosa sobre intereses ocultos en contra de esta empresa.Sobre el juicio de amparo presentado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el juez correspondiente negó la suspensión definitiva del acto reclamado por lo que no fue eficaz en ninguna de sus instancias.