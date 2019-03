Denuncian abusos de Fuerza Coahuila

La señora Teresa Mandujano Jiménez, hizo público su queja sobre el hostigamiento que sufre desde hace poco más de un mes por parte de elementos que asegura, pertenecen a la corporación de Fuerza Coahuila, toda vez que sin importar la hora, estos efectivos se introducen a su vivienda exigiendo la existencia de armas y droga que afirmó, no existen.Resaltó que dos de sus hijos de nombre Roberto y Juan Carlos Ontiveros respectivamente, han sido amenazados y golpeados por estos elementos bajo el argumento de portación de armamento y narcóticos al tiempo que aseguró, en las ocasiones que se han introducido a su hogar ubicado en calle Nueve de la colonia Buenos Aires, se han robado dinero, documentación y fotos de ambos hijos.“Mis hijos trabajan en Fujikura y dejaron de hacerlo por miedo, en una ocasión los corretearon y les quitaron 14 mil pesos, eso los desacredita como autoridad no solo ante mis ojos sino ante la sociedad porque creo que merecemos respeto” expresó.La entrevistada precisó que ya interpuso su denuncia ante las autoridades correspondientes sostuvo que no se le ha dado resolución a su caso, “me exigen un arma que no tengo, me exigen cosas que yo no tengo, si yo tuviera cola que me pisaran yo no estuviera aquí dando la cara, lo malo que andan tapados y no los puedo identificar” argumentó.