Denuncian abusos y acoso sexual en Inegi

Ciudad de México.- Entrevistadores del Inegi que realizan el Censo de Población y Vivienda 2020 en la Ciudad de México denunciaron abusos laborales y acoso sexual de sus jefes.



Al menos, dijeron, eso ocurre en el equipo bajo el mando de Fernando Barrón Martínez, quien tiene tres supervisores a su cargo con cinco entrevistadores cada uno de ellos para levantar el censo en la colonia Del Valle.



Una de las entrevistadoras del Inegi, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias, narró que, desde la primera semana del censo, Barrón Martínez le mandó mensajes personales invitándola a salir, le decía que es muy bonita y que le ilumina el día.



"Fui muy tajante con él, de decirle que no me interesaba ninguno vínculo, y de ahí se incrementaron los horarios laborales", dijo ella.



Al menos una chica más ha sufrido las insinuaciones de Barrón Martínez, en lo que califican como un escenario de abuso de poder, por ser él el jefe de sus supervisores.



Contó, además, que los 15 entrevistadores han trabajado desde el 2 de marzo sin descansar un solo día, por lo que el domingo pasado un equipo conformado por 5 entrevistadores decidió no ir a trabajar.



"Según ellos, como es un contrato eventual, tienes que trabajar los 30 días del mes, lo cual es completamente falso; además se negaron a darme una copia de mi contrato", añadió.



En medio del incremento exponencial de infecciones por coronavirus, los entrevistadores tampoco han parado, ni siquiera una chica embarazada.



Apenas hoy les depositaron 200 pesos para que se compren cubrebocas, guantes y gel antibacterial.



Aunque han trabajado 7 días a la semana, el Inegi sólo les ha depositado un apoyo financiero para traslados y alimentación de 150 pesos por día para 5 días.



El Censo de Población y Vivienda 2020 terminará este viernes, por lo que –aunque la presionan para que renuncie– la empleada entrevistada estaba decidida a terminar su contrato por menos de 11 mil pesos.