Denuncian acoso, pero solo por redes sociales; se requiere ir al Ministerio Público

Escuchar Nota

“Pero la gente nada más así lo deja, dicen, ‘no, es que no quiero ir a perder toda la mañana, me afecta, pero no es algo que realmente me afecte tanto como para ir a perder’, como ellas dicen”, dijo Víctor Ortiz.

A pesar de que han aumentado las denuncias públicas en redes sociales sobre acosadores, no solo en transporte público sino también en las calles y por medio de cuentas de Facebook, las mujeres solo dan aviso a las autoridades, pero no denuncian ante elAsí lo indicó, a quien se le preguntó por qué continuaban proliferando los acosadores y agresores sexuales, incluso a través de internet, a pesar de que son cada vez más las mujeres que hacen pública su denuncia.Explicó el funcionario que lo que más les llega son denuncias vía, pero lano lo puede tomar como denuncia oficial, así que además de darles asesoría, las canalizan a la Fiscalía para interponer la denuncia formal y entonces sí recibir la orden de investigar e intervenir las cuentas desde donde se hacen los acosos cibernéticos.Indicó que en este caso, cuando es acoso a través de cuentas de redes sociales y las víctimas prefieren no denunciar oficialmente, lase limita a darles asesoría de cómo neutralizar al acosador con bloqueos o por medio de la privacidad de las cuentas.