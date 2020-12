Denuncian acoso y amenazas trabajadores del ISSSTE tras amparos

Escuchar Nota

“Yo presento unos escritos donde estoy enferma, y presento uno donde no hay insumos, porque no tenemos ni jabón para lavarnos las manos, no hay sanitas, no hay jabón, el hospital está muy sucio donde no lo sanitizan, no lo limpian y hay poco personal de limpieza”, ,detalló la trabajadora.

“Sí pensé mucho para hacer este procedimiento, a mí no me dejan otra opción, porque el sindicato no nos defiende, si les decimos algo nos dice que nos pongamos a trabajar que nos compremos nuestras cosas, y sí, de hecho nosotros compramos nuestros equipos”, refirió.

“No percibo sueldo, no tenemos ni qué comer, ya, todas nuestras prestaciones que son de todo el año nos las quitaron”.

“Soy médico y tengo derecho a mi vida, protegerme y a proteger a mi familia, aquí no hay héroes de capa blanca, que no salgan con esa jalada, por Dios, aquí se está muriendo el personal médico”, este es el sentir del médicoy de un grupo de trabajadores del sector salud que denunciaron, a raíz de que iniciaron procesos de amparo para mantener el confinamiento.es médico cirujano de urgencias nocturnas en ely ha laborado para el instituto por más de 39 años. Él es uno de los afectados por la falta de pago al iniciar un proceso legal para que se le respete el confinamiento preventivo al ser parte de la población vulnerable ante el Covid-19.De acuerdo con lo establecido en el decreto presidencial emitido el 24 de marzo y publicado en el, las personas consideradas vulnerables ante el Covid-19 tendrían unpara reducir el riesgo, quienes son considerados así son las personas con algunas enfermedades, así como mayores de 60 años y mujeres embarazadas, condiciones que cumplen los afectados.A pesar de esto, desde el mes de agosto se les solicitó reincorporarse a sus puestos bajo un decreto estatal, donde la opción que les dieron fue reasignarlos en áreas de atención No Covid.Tan solo en else encuentran bajo esta misma situación cinco médicos y dos enfermeras, a quienes les han retenido el pago de sus sueldos, mientras que en el mes de noviembre se procedió al despido de otros médicos como el neurólogoOtro de los casos dentro de esta misma institución, es el de una trabajadora que cuenta conde antigüedad en el ISSSTE y quien desde el mes de noviembre no percibe su sueldo.Desde el inicio de la pandemia, informó a sus superiores sobre su condición de salud y denunció la falta de insumos para la protección del personal que labora en el hospital, lo que aumentaba la posibilidad de infectarse de coronavirus.Debido a que los directivos hicieron caso omiso a esta situación, inició un proceso de amparo, a raíz del cual comenzó a ser víctima de acoso laboral.“De hecho, yo fui a hablar con la doctoraen varias ocasiones, intenté hablar con ella, siempre me rechazó de una manera déspota”, agregó.Fue durante el mes de noviembre que el acoso aumentó y se convirtió en amenazas, donde también le suspendieron el pago de su sueldo sin explicación ni notificación alguna.De acuerdo con los afectados, que cuentan con más de 20 años en sus puestos sin sanciones ni actas administrativas previas, buscarán hacer efectivo el decreto federal que los protege, pues basta con ver el número de colegas que se han contagiado o fallecido a causa del virus del SARS-CoV-2, para evidenciar el riesgo al que se enfrentan.“En el Hospital del ISSSTE van aproximadamente cuatro enfermeras fallecidas y dos médicos fallecidos, hasta la fecha, entonces los médicos grandes de edad, que somos varios, decidimos poner un amparo”, dijo por su parte el médico Jesús Dávila.Mientras queinvitó a sus colegas a informarse y actuar para defender sus derechos y salvar sus vidas, esto ante la nula respuesta que han obtenido por parte de los sindicatos para los trabajadores del sector salud.“Yo no estoy peleando este tipo de situación de forma individual, esto es algo que deberían estar haciendo todos los que se sienten afectados, porque están muriendo por hacer bien su trabajo”, puntualizó.