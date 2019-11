Denuncian al titular de Conafe por violencia y acoso; rechaza acusaciones

Incluso, relata que estando en su oficina, el titular de Conafe “aventó un plumón, y cuando se dirigió a recogerlo, pasó por detrás de mi silla, la golpeó con el puño cerrado a la altura de la espalda, lo que interpreté como un intento de agredirme físicamente”.

“Rosa está mintiendo, para tratar de hacerse pasar como víctima, presentó pruebas de documentos tachoneados, pero yo así escribo, se hizo una corrección a su trabajo […] yo no maltrato al personal”, expresó.

"No nada más en esos tres episodios, nunca en mi vida he ejercido acoso ni violencia ante nadie ha habido exigencia sí sin duda alguna porque repito las metas son muchas y el tiempo es corto”, dijo.

“¿Estas pendejadas qué son?”, ¿quién pidió esas chingaderas?, ¿qué no pueden hacer nada bien?, ¡son puras pendejadas!, ¡estas pendejadas no las puedo presentar!”, así amedrentaba, titular de la Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) a, quien, antes de renunciar, se desempeñó durante seis meses como subdirectora de Comunicación y Difusión de dicho órgano.Por esos hechos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este lunes un comunicado en el que aseguró que “actuará en consecuencia”, después de que los órganos competentes resuelvan laLa dependencia que encabeza Esteban Moctezuma expresó que está en contra de cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de las personas y cualquier manifestación de violencia, discriminación de género o de cualquier tipo.“En el marco del, la SEP refrenda su compromiso de trabajar para que en todas las instituciones del sector educativo quede erradicado cualquier intento de discriminación de todo tipo”, dijo.Rosa Magdalena Aguilar Ramos señaló que debido a que no podía tolerar más agresiones en su contra, el 8 de octubre presentó su renuncia formal e irrevocable.En el documento narra quepasado, elpor parte de Sánchez Osio se agravaron.En otro episodio agresivo a manos de Cuauhtémoc Sánchez, la víctima narra que durante la revisión y discusión de un documento, ella lo miró fijamente, por lo que fue sacada al pasillo; con los brazos a la altura del pecho, él le advirtió: “no me hables así enfrente de la gente”.Derivado de todas las agresiones, Rosa Aguilar presentó las respectivas denuncias en la; en los Órganos de Control de Conafe y la SEP; en las comisiones nacional y local de Derechos Humanos y en la de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, así como en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.El director del Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio afirmó que Rosa Magdalena Aguilar Ramos miente al acusarlo de acoso laboral y hostigamiento.El pasado 8 de octubre, Rosa Magdalena Aguilar renunció a su empleo en la Conafe, donde se desempeñaba como subdirectora de Comunicación y Difusión y denunció que fue víctima de violencia, acoso y hostigamiento por parte de Sánchez Osio, quien asumió la titularidad del órgano desconcentrado el 14 de diciembre del año pasado.En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero, el director de la Conafe informó que tenía una buena relación con Aguilar Ramos, incluso la invitaba a sus eventos familiares."Yo jamás he arrojado un objeto a nadie y si alcancé a leer que ella comentó que yo golpeé su silla esa es otra mentira absoluta, jamás hice eso y ni me puedo imaginar para que lo haría así que esa versión es totalmente despegada de la realidad”, agregó.El director del Conafe negó ser un hombre violento o agresivo, eso sí, muy exigenteSánchez Osio señaló que Rosa Magdalena esperó dos meses para denunciarlo para que coincidiera con la fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.