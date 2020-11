Denuncian ataques armados de Orcao a pueblos zapatistas

Escuchar Nota

Dijo: “en el contexto de la contrainsurgencia, los ataques a comunidades y pueblos que se organizan para vivir y resistir ha sido constante en los últimos meses de 2020, como pasa en comunidades del municipio autónomo Lucio Cabañas.

La caravana expresó en su informe que “desde junio de 2020 las agresiones fueron en aumento, ahora con más disparos, tala de árboles de roble, más destrozos, saqueos y atentados físicos a integrantes de la población de Moisés Gandhi.

La, denunció la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi.En un informe elaborado después de realizar una visita al lugar el 29 de octubre, explicó que la Orcao y los sujetos armados violentan el derecho al uso y disfrute de la tierra y territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho a las autonomías tienen las familias,”.Detalló que también ejecutan. Retienen animales, manantiales y ríos, lo que representan un despliegue y reconfiguración de la actual forma de operar de la guerra contra la vida y las autonomías.Consideraron que estas agresiones son una evidente acción de atacar y golpear a la autonomía zapatistas y su estructura organizativa.En este contexto, acusaron que el 8 de noviembre, integran-tes de la Orcao secuestraron,Según fuentes de organizaciones civiles,Integrada por organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la misión documentó las, de la Junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.A ese municipio pertenece la localidad de Moisés Gandhi, en la que el 22 de agostoEntre junio y octubre ha habido sobre todo disparos de armas de fuego de distintos calibres por parte de la Orcao contra las comunidades autónomas,, indicó.Aseguró que esta situación no ha permitido que los compañeros zapatistas puedan trabajar la tierra, pues han tenido que estar dentro de sus casas o en refugios.La Caravana aseguró que, de acuerdo con un reporte emitido por la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer.La misión manifestó que ha habido “intentos de establecer un acercamiento al diálogo entre el EZLN y el Orcao; sin embargo no han avanzado, ya que las agresiones armadas no han parado y ha habido incumplimiento de acuerdos.