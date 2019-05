Denuncian ‘aviadores’ en municipio de San Pedro

El diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza denunció el registro de “aviadores” en la nómina del Municipio de San Pedro de las Colonias, específicamente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde dos personas perciben sueldos quincenales de 9 mil 132 pesos.“Supuestamente prestan servicios como abogados de las 08:30 a las 16:30 horas, y la realidad es que nunca trabajan, pues no asisten en ningún horario al área de trabajo, situación que he comprobado, lo mismo que varios regidores”.“Al enterarnos de su existencia dentro la nómina municipal, los hemos ido a buscar en reiteradas ocasiones y nunca hemos podido verlos pues jamás asisten, como en derecho corresponde”.Los “aviadores” son Iván Chávez Lastra y Martín Gerardo Hernández Gutiérrez, socios de un despacho jurídico, cuyo titular es Miguel Angel Zárate, que tiene oficinas en el edificio Monterrey, ubicado en la avenida Morelia, esquina con Valdez Carrillo, en Torreón.Ese despacho, aseguró, presta servicios al Ayuntamiento de Torreón, por lo tanto, Chávez Lastra y Hernández Gutiérrez obtienen lucro indebido al cobrar un sueldo en el Municipio de San Pedro y dañan el erario.Por si fuera poco, explicó, Iván Chávez es regidor suplente de Torreón y fue funcionario con Zermeño Infante en su anterior periodo.Preocupa, además, que en la última sesión de Cabildo les fueron otorgados poderes especiales por parte del Ayuntamiento de San Pedro como apoderados jurídicos en materia laboral.De igual manera, al revisar la página de transparencia, no aparecen sus declaraciones patrimoniales ni su currículum vitae, como obliga la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.“Pareciera ser que los actos de corrupción y malos manejos de la hacienda municipal, es un cuento de nunca acabar. Ustedes han sido testigos de todos los actos de actos de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses que he venido denunciando en esta misma tribuna en diversas ocasiones”.Previamente, denunció la incorporación a la nómina municipal de más de 40 familiares directos de la actual alcaldesa Patricia Grado Falcón.Esto está plenamente comprobado, aunque ella lo niegue, aseguró. Además, regidoras y regidores han vendido su voto en Cabildo y ahora tienen a esposas, esposos, hijas, hijos, sobrinos o algún otro familiar incrustado en la nómina municipal o en algún organismo paramunicipal con puestos que van desde direcciones generales a hasta jefes de departamento, expresó.El Código Penal castiga a los “aviadores”.Artículo 440 (Otorgamiento de cargo, empleo o comisión oficiales, celebración de contrato a sabiendas de que no se prestarán o cumplirán, omisión de denuncia, y abuso de funciones):Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y de 500 a mil días multa, al servidor público que otorgue un cargo, empleo o comisión remunerados en una entidad oficial estatal o municipal, a sabiendas de que no se prestará el servicio correspondiente.Artículo 292 (Tipos penales equiparados al fraude):Se equipararán al fraude y se impondrán penas, según la cuantía estimada de la afectación de que se trate:X. Empleos falsos o inexistentes.A quien obtenga un lucro o cualquier beneficio económico para sí o para otra persona, en virtud de ofrecer, por cualquier medio, un empleo que ya esté ocupado, o sea falsificado o inexistente.