Denuncian brote de Covid-19 en Colegio San José de Saltillo

“No se había manejado nada, pero en la junta que tuvimos pensamos que iban a cerrar el Colegio, pero dijeron que no y hasta nos dieron el rol de las guardias para las próximas dos semanas”, señaló de manera anónima personal de la institución privada.



“Hemos estado llendo a la escuela, hay juntas, el examen de admisión fue la semana pasada y tuvimos que ir. El personal administrativo no ha parado, ni el de economía, por que están llendo papás a pagar inscripciones y a recoger libros”, agregó.



San José, ubicado en la colonia bellavista, y que a pesar de esto, han continuado trabajando de manera normal., a los que este martes entregaron los resultados, donde se confirmaron diez casos positivos entre profesores de primaria, secundaria, preparatoria, así como del área de intendencia y construcción.El problema es que en el plantel laboran más de 120 personas, y no a todo el personal se les aplicó la prueba, además de que no se llevó a cabo el protocolo de aislamiento para quienes estuvieron en contacto con los casos positivos, ni se hizo sanitización en las instalaciones.Hasta el momento el colegio San José no ha emitido algún comunicado ni notificado en sus redes sociales sobre estos contagios, sin embargo, los trabajadores esperan que las autoridades sanitarias intervengan para evitar más casos de Covid-19.