Denuncian clonación de tarjetas bancarias

Escuchar Nota

Saltillo Coah.- En los últimos días, se dieron reportes de varias víctimas de clonación de tarjetas bancarias, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado.



Según los afectados, fue después de acudir al cajero y retirar dinero que comenzaron a llegarles notificaciones sobre diversas compras que se estaban haciendo con sus tarjetas.



Ante ello, de inmediato ingresaron a la aplicación de su banco y en algunos casos se realizaron gastos de hasta 2 mil pesos, o el retiro de efectivo en algunos cajeros que pertenecen a diversas instituciones bancarias.







Los usuarios quedaron desprotegidos, ya que la queja se tiene que hacer ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



Es por ello que al pagar con cualquier tarjeta se tomen en cuenta las recomendaciones que hace la Condusef. Entre ellas, no perder de vista su tarjeta, no proporcionar el NIP de la misma, utilizarla solo en sitios comerciales establecidos, verificar el monto de pago y solicitar el comprobante.



En cuanto a las ventas por internet o por medio de aplicaciones, verificar que se trate de páginas reguladas y verificadas, no proporcionar datos personales en caso de sospecha e imprimir el comprobante de pago.