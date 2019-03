Denuncian cobros y retrasos en TSJE

El Foro Profesional de Abogados de Saltillo, A. C., denunció los cobros que se están realizando para diversos trámites dentro del Poder Judicial del Estado, mismos que empezaron a aplicarse justo después del informe de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú.Francisco Javier Robledo Méndez, secretario del Foro, dijo que además se les han exigido pagos por parte de los actuarios para que realicen su trabajo.“El último es el costo que tiene el hecho de que tu vayas al archivo del Poder Judicial, solicites se te busque, se te facilite un expediente para su lectura o su conocimiento, y te cobran una cantidad de dinero, no recuerdo ahorita 60 y tantos pesos”.-¿No se cobraba antes?“No, hasta después del informe de la presidenta fue cuando se puso en vigencia real esto, habiéndose aprobado en diciembre de 2018. Sin embargo antes de ello se incrementaron el costo de las copias que sacan en los juzgados, después de ello no hay actuaciones de los ministros ejecutores o actuarios si no se les pagan los gastos de conducción o se les da una cantidad de dinero”.El abogado manifestó que otra de las irregularidades que han detectado es el retraso del pago de las pensiones alimenticias que están a disposición de los hijos a través de los padres y de las madres en su caso, además de que están retrasando la devolución de las fianzas.“Se tardan a veces de una semana a otra, o a veces hasta tres semanas, y son alimentos, lo que se requiere diariamente”.