Denuncian colectivos precarización en carta a AMLO

"(Un congreso que) derive en reformas jurídico-legales, hacendarias, administrativas y laborales; en educación artística; reformas en políticas culturales e inclusión; en cultura para niñas, niños y jóvenes; en espacios culturales independientes y en ecosistemas económicos que garanticen los derechos culturales de toda la población y dignifiquen el quehacer de los y las profesionales del sector arte y cultura", expresaron.



"Apelamos a su persona para restablecer el diálogo con funcionarios que tengan credibilidad, honorabilidad, que cuenten con capacidad resolutiva y con la voluntad política para resolver las necesidades del sector (...)", piden al Presidente López Obrador.



"Hoy, señor Presidente, la cuarta transformación aún no ha llegado al INAH y las medidas de austeridad que deberían reorganizar la vida dentro del Instituto se han utilizado como pretexto para generar despidos en medio de las condiciones de pandemia", reclama en el oficio.



.- Decenas de colectivos culturales pidieron este fin de semana alque tome medidas para acabar con la precarización laboral atávica que aqueja al sector y que se ha acrecentado a causa de laA través de dos oficios distintos entregados en, una centena de colectivos y actores culturales asociados y, por otro lado, la, denunciaron ante el titular dellas condiciones que enfrentan.Surgida en su forma actual tras la filtración del chat, con la subsecuente ruptura de diálogo con la, la agrupación intercolectivos demanda que se realice unpara realizar reformas urgentes en el sector cultura.En el pliego petitorio, intercolectivos, asociaciones como la, elpiden la intervención de lacumpla los acuerdos adquiridos antes de romper negociaciones.Los colectivos solicitan que las resoluciones tomadas en elsean vinculantes y se traduzcan en iniciativas legislativas y, posteriormente en reformas para el sector que mejoren las condiciones de vida de los actores culturales.Su pliego petitorio fue recibido tanto encomo en la sede de laLa, conformada por empleados de la dependencia cultural contratados bajo el esquema de-clasificación que reprueban- pidieron alacabar con los despidos que actualmente se llevan a cabo en el instituto.La agrupación pugna desde su creación por el reconocimiento de las labores esenciales que realizan para ely que no se reflejan en las condiciones precarias de su contratación.Entre sus exigencias está el pago inmediato de los adeudos a empleados, alto a los despidos injustificados, reinstalación de los trabajadores despedidos, asegurar laDesde hace sexenios, como han denunciado agrupaciones como, los impagos y la precariedad laboral son constantes para los trabajadores eventuales, como los llamados, quienes cumplen con funciones esenciales que no son reconocidas y que no cuentan con un contrato acorde.En un mensaje ofrecido la semana pasada,, reconoció que hay una revisión de las plantillas del personal de la dependencia, pero ofreció regularizar al personal eventual.