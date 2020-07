Denuncian corrupción en venta de acero del NAIM

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las empresas participantes en la licitación de 49 mil toneladas de acero del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) denunciarán en la Secretaría de la Función Pública (SFP) que hubo un acto de corrupción en el proceso y pedirán que sea anulado.



Grupo Gilbert Estructuras en Acero resultó ganadora en este concurso con una oferta de 4 mil 30 pesos sin IVA por tonelada de acero, pero en la apertura de propuestas quedó en evidencia que no había incluido en su documentación la carta de conflicto de no interés, por lo que debió ser descalificada, dijo en entrevista Javier Soberano, director general de la empresa Ferrociclables, compañía que participó en la licitación para la venta de este material.



"Es cero transparencia y asignárselo a una empresa que ya estaba descalificada. Vamos a hacer (la denuncia) a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a lo mejor hasta la Fiscalía Anticorrupción para que pudiera proceder este asunto", declaró.



Asimismo, advirtió que ya ven un conflicto de interés porque Grupo Gilbert Estructuras en Acero participa en la colocación de estructuras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.





Ven triangulación



Para Héctor Ramírez Barba, diputado de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, las irregularidades en el remate del acero de la obra suspendida del Nuevo Aeropuerto Internacional de México apuntan a que se busca triangular el material para abaratar el costo de la terminal de Santa Lucía.



Para el legislador del PAN, es obvio que se quiere reutilizar el material para la nueva terminal para que no se le eleven costos.



"Piensa mal y acertarás, no hay otra explicación que la triangulación, por eso se ofreció tan barato el acero", señaló sobre la operación de vender el material en solo 197 millones de pesos.