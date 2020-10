Denuncian detención, en México, de más de 50 mil migrantes y muerte de 33 durante pandemia

Escuchar Nota

“El Instituto Nacional de Migración (INM) sigue deteniendo a las personas sabiendo que estando en detención son altamente vulnerables a contraer el coronavirus, esto debido a las condiciones inadecuadas en que se encuentran las estaciones migratorias”, manifestó Macías.

“Es importante pensar en que este subregistro es consistente o incluso puede ser mayor al subregistro que se presenta a nivel nacional”, advirtió Saiz.

Organizaciones civiles denunciaron este miércoles laPese a la contingencia sanitaria, no ha cesado la aprehensión de migrantes y solicitantes de asilo, afirmó, al presentar el “Informe sobre violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en México en el contexto de la pandemia de Covid-19“.El informe documentó 50 mil personas detenidas de enero a agosto, un número menor a los 141 mil 844 arrestos reportados por el INM en el mismo período del año pasado, pero c, lo que implica una letalidad del 6 por ciento, comentó Ana Saiz, directora general de Sin Fronteras.Aunque el INM ha negado que esto haya sucedido en sus centros de detención, las organizaciones y lahan verificado al menos la muerte de un salvadoreño detenido en Ciudad de México y de un haitiano en Chiapas por presunta negligencia.La pandemia de Covid-19 ha dejado 84 mil 420 muertos y más de 825 mil casos en México.Por la contingencia,Sin embargo, las organizaciones aseguraron que antes de la pandemia, Estados Unidos había enviado a territorio mexicano a 60 mil solicitantes de asilo bajo su política “Remain in Mexico” (Permanecer en México).De este número, el 65 por ciento son mujeres, niños y adolescentes, precisó Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración.La especialista también detalló que de los 50 mil migrantes detenidos en México,El total de menores de edad detenidos es de 7 mil 442, añadió.Las mujeres y menores de edad representaron el 40 por ciento de las solicitudes de asilo en México en la primera mitad del año, mencionó Kuhner.Pese al panorama, las organizaciones argumentaron queAnte el estrés y temor de los migrantes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) indicó que en las primeras semanas de la enfermedad en México hubo cinco manifestaciones en estaciones migratorias con decenas de heridos y al menos un muerto.