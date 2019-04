Denuncian discriminación de exalcalde a líder indígena

La representante indígena de Temoaya, Estado de México, Rocío Silverio Romero acusó que ha sido víctima de discriminación, y como ejemplo contó que cuando acababa de asumir el puesto, el ahora exalcalde de ese municipio, Apolinar Escobedo, le dijo: “tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente”.“Después de muchas exigencias, por fin el presidente municipal me dice que me va a dar un lugar, entonces me lleva a un espacio que estaba vacío y me dice ‘pues ahí colócate, tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente”, esas fueron sus palabras, relató.En entrevista con Notimex, recordó que las personas que la acompañaban se molestaron al escuchar esas palabras, “pero tuvimos la madurez en ese momento de aceptar el espacio y acercar una mesita para dar atención a la gente para que pudieran tener una puerta abierta a toda la administración pública”.La mujer explicó que la figura de representación indígena se formó por decreto presidencial desde el año 2001; sin embargo, en la entidad mexiquense se le dio continuidad hasta octubre de 2015 cuando se abrieron las convocatorias para ocupar los cargos.La situación no cambia con alcaldesa morenista, Nelly Rivera Sánchez, a quien señaló por lo siguiente:“Nuestra alcaldesa tuvo que contratar una consultoría externa con profesionistas de diferentes partes del estado. El 70 por ciento de la administración está dirigida por gente que no es del municipio y de ahí se deriva mucha discriminación porque esta gente desconoce nuestros usos y costumbres”, señaló.“Por ello, consideró incluso que a nivel nacional el anhelo de la población indígena que confiaba en la presente administración para lograr un cambio de raíz para obtener mejores oportunidades comienza a disolverse, ya que “por lo menos en Temoaya no hay cambios”, agregó la representante.