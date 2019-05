Denuncian ecocidio en sierra de Zacatecas

En Zacatecas acontece un presunto ecocidio en la sierra del municipio de Monte Escobedo, con la tala ilegal de árboles y la violación a las leyes de la caza deportiva de animales, denunciaron habitantes del lugar.Luis Gamboa Bañuelos, director de Medio Ambiente, Turismo y Sustentabilidad municipal, acusó que estas prácticas ocurren por la inadecuada vigilancia de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Entre las zonas con esta tala masiva de pinos y cedros está la que se encuentra a la altura del kilómetro 9 de la vía que conduce al Municipio de Mezquitic, en Jalisco, aseguró."La Semarnat da permiso de talar árboles sin venir a checar, ya aquí es corrupción de años, se autorizan predios, pero como son recursos federales nunca se avisa al Municipio, ni nada, y ya, sacan madera y árboles verdes", explicó a REFORMA."Pedimos que si van a dar esos permisos se les marque a los directores de ecología municipal para ver si se está cortando lo que tiene que ser", exhortó.Otro habitante, quien prefirió el anonimato por miedo a represalias, describió que, aunque los permisos se otorgan para talar árboles viejos, los empresarios acaban con todos los ejemplares que estén en la región."Se saca el permiso emulando un saneamiento para cortar pinos secos o dañados, pero ese es el pretexto, porque cuando llegan cortan parejo", afirmó.Sobre la caza deportiva, el funcionario Gamboa Buñuelos argumentó que el problema radica en que los cazadores matan a más animales de los que se les permite legalmente."Semarnat autoriza, lo que pasa es que sobreexplotan, por ejemplo, les dan 20 cintillos (aretes para cada uno de los animales que maten), si te paran y tu animal cazado trae el cintillo, no te pueden hacer nada porque es legal, el problema aquí es que no se verifica la cantidad de caza por la poca presencia del Ejército y Policía", abundó.Un ejemplo de esta actividad se mostró en la filtración de unas fotografías, donde una persona, presuntamente de identidad Roberto Porras, se le ve cazando un jaguar, lo cual no está permitido.Además de este ejemplar, también se observan un puma y venado asesinados con rifles, aunque para estos últimos si hay fechas legales para legalizar su muerte con armas de fuego.Este hecho ya está siendo investigado en la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia que presentó la Procuraduría de Protección Ambiental estatal por presunto atentado contra la vida silvestre.