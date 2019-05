Denuncian familiares homicidio previo a incendio en Acuña

Familiares de Horacio Miranda Guzmán, quien murió presuntamente ayer en el incendio de su vivienda en el fraccionamiento Santa Rosa, pidieron a las autoridades investigar a fondo pues existen testigos que vieron salir a un taxista a las 7 de la mañana de la vivienda y momentos después ocurrió una explosión.Griselda Guzmán, familiar del fallecido señaló que el incendio no fue por un corto circuito sino una explosión y que su hermano no murió por quemaduras sino por golpes.Ante ello dijo a través de redes sociales y en entrevista que pide a las autoridades de la Fiscalía investiguen.Por su parte en la Fiscalía trascendió que en la necropcia si existen las pruebas de que murió por asfixia por inhalación de monóxido de carbono, el cual tenía acumulado en la traquea.Dentro de la vivienda no se localizó a una zona de estallido o daños por explosión y si una zona de daños y pérdidas que se generan por corto circuito.Además también trascendió que ya se llevó a declarar a un taxista quien era la pareja del fallecido.Por las circunstancias se dijo que la familia contrató al perito Roberto Oyervides, para que investigue las evidencias en la vivienda.