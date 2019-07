Denuncian ‘injerencia’ del Vaticano en exhumación de Franco

El gobierno socialista español se quejará oficialmente ante el Vaticano por la supuesta "injerencia" en la exhumación del dictador Francisco Franco a raíz de las críticas al proyecto del representante de la Santa Sede en España, anunció este lunes su vicepresidenta."A lo largo del día de hoy, mañana como más tarde, el Estado vaticano va a recibir una queja formal del Estado español por una injerencia de esta naturaleza", declaró Carmen Calvo a la radio Cadena Ser.La vicepresidenta reaccionaba a las declaraciones recogidas en la prensa española del nuncio apostólico Renzo Fratini, que acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de querer exhumar al dictador de su monumental mausoleo por "motivos sobre todo políticos"."Han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará", afirmó."No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", apostilló el nuncio apostólico, que ostenta el rango de embajador del Vaticano en España.Calvo le instó a "no entrar en los asuntos internos de un Estado y, mucho menos, en temas tan importantes".El gobierno socialista intenta sin éxito desde hace un año retirar los restos del dictador de la monumental basílica en las afueras de Madrid que se hizo construir el mismo Franco para enterrarlo en un lugar más discreto.El asunto se ha convertido en un pulso judicial entre el ejecutivo y los descendientes del dictador que dirigió España entre 1939 y 1975 tras ganar la guerra civil ocasionada por el golpe de Estado militar de 1936.El Vaticano, que tiene autoridad en la basílica, no se opone a la exhumación pero se ha mantenido a distancia de este tema altamente sensible en España.