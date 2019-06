Intentan secuestrar a menor

La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno no tenía denuncia formal de un intento de secuestro de una niña de un año 6 meses de edad.Los hechos se cometieron en la avenida Juan Pablo II en la.colonia Cumbres.Ana Dariela N, de 20 años, había salido de la farmacia Guadalajara ubicada por el lugar.Fue entonces que un sujeto delgado que usaba short a cuadros se le acercó.El sujeto trató de llevarse a la menor de edad.Sin embargo la madre forcejeó con él y resultó lesionada.El sujeto huyó del lugar, no sin antes golpear a la mujer en diversas ocasiones por lo que fue trasladada al hospital.La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno no contaba con denuncia formal de los hechos ni tomó conocimiento, solo estaba a la espera de la denuncia formal.