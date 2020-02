Denuncian la caza de águilas y búhos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A punta de rifle fueron derribados cuatro ejemplares de águila real que tenían rastreador satelital en el último bimestre, comentó el director de Profauna, Sergio Marines, quien confirmó que el tiro ilegal sigue presentándose en la región.



“Incluso me acabo de enterar hace poco que algunas de las águilas reales que se tienen con monitoreo han sido muertas por personas que las han baleado.



“Eso sí estamos totalmente en contra porque no se nos hace correcto que usemos como diversión el estar matando a ningún tipo de animal. Ahorita es menos común y menos aceptado, pero sí todavía ocurre que niños tengan rifles de postas para jugar”, afirma.





Postas



El tiro ilegal persiste en Arteaga, pues por recreación atentan con rifles de postas contra aves como zopilotes aura, águilas cola roja, búho cornudo americano, entre otras especies, afirma un grupo de voluntarios que se dedican a curar a animales maltratados para posteriormente liberarlos.



“Generalmente llegan aves que han sido lesionadas con postas, que se han estrellado en carros en movimiento o, como la última águila que nos llegó, fue pateada por varios muchachos y la dejaron encajada en un nopal, ahí paso cuatro días hasta que la rescatamos”, explicó Norma Patricia Hernández, veterinaria zootecnista del grupo.



La impulsora de este equipo de animalistas es Carolina Ramírez, quien al ver que a pesar de ser ilegal, sigue siendo común que se practique el tiro con especies de la zona, decidió desde 2012 hacer algo para evitar la muerte de más ejemplares.



“En esta zona, al niño se le da de regalo su rifle de postas para que vaya enseñándose a cazar, antes era la resortera; ellos sacan su arma y con las postas (le tiran) a los animales. Qué riesgo tan grande, porque no deja de ser un arma blanca”, reclamó Carolina Ramírez.



Tan sólo el último año, el equipo de voluntarios atendió cerca de 15 aves que fueron heridas, la mayoría por rifles, pero estas son sólo las que se reportan, pues hay una cifra negra de especies que mueren a punta de rifle.



Este martes, el equipo de voluntarios liberó tres zopilotes aura que luego de tres meses recuperándose volvieron a volar.