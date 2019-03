Denuncian limitación de acceso al agua

En México, el acceso al agua está limitado por la corrupción en programas, obras y concesiones que administra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coinciden especialistas.Frente a ese escenario, la lucha contra la corrupción que anunció la nueva directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, debe empezar por dotar de autonomía al Órgano Interno de Control de esa dependencia, plantea Verhónica Zamudio Santos, investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social."Porque ese Órgano es juez y parte. Revisa el ejercicio de los recursos al interior de la Institución y es también el que resuelve las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF)", explica en entrevista.También autora del estudio La Conagua en los Informes de la ASF, publicado por Controla Tu Gobierno, Zamudio identifica que entre 2000 y 2016 han persistido las mismas irregularidades en seis programas de cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.Destaca la falta de definición de metas, objetivos e indicadores de los programas hídricos, además de que no se precisa la población objetivo y hay irregularidades en el ejercicio del recurso público, pues existen diferencias entre el monto programado y el ejercido.José Luis Luege Tamargo, ex director de Conagua y director de la organización civil Ciudad Posible, considera que uno de los frentes para atacar la corrupción está en la administración de las concesiones de agua.En los últimos 40 años, mucha gente ha hecho acopio de concesiones en papel aunque no usa la totalidad del volumen concesionado, destaca.Frente a ese escenario, la lucha contra la corrupción que anunció la nueva directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, debe empezar por dotar de autonomía al Órgano Interno de Control de esa dependencia.