Denuncian por acoso sexual a presidente del Poder Judicial de BC

Mexicali.- Un grupo de manifestantes protestó en contra del magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Poder Judicial de Baja California (PJBC), quién fue denunciado de acoso sexual por una abogada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y es señalado por aprovecharse de su cargo para ser absuelto de este delito.



De acuerdo al Número Único de Caso 202-2020-04960, el entonces magistrado de la Segunda Sala Colegiada en Materia Civil, cargo que ocupó en junio de 2018 en el último tramo del gobierno de Francisco Vega, empezó a acosar a la abogada Rosa María Segura González al llamarla de forma continua a su cubículo donde aprovechaba para hostigarla verbalmente y hasta trató de tocarla de manera impropia.



La denuncia fue presentada el 13 de febrero de 2020 y el proceso se mantuvo suspendido por las medidas preventivas contra la pandemia de Covid-19. En octubre, la víctima presentó tres testigos del acoso sexual cometido por el magistrado, empleados del propio Poder Judicial, pero se resolvió el no ejercicio de la acción penal.



El Juzgado de Control determinó el 23 de octubre desechar la impugnación realizada por la defensa de la abogada Rosa María Segura.



Unos días después de que un juez local lo exonerara de la denuncia por acoso sexual, el magistrado resultó electo para presidir el PJBC al obtener 10 votos, por siete sufragios de su contendiente José Antonio Pérez Castañeda.



Tras las protestas de mujeres por tal decisión judicial, la defensa de la víctima, Maximiliano Cázares, anunció que solicitará la protección de la justicia federal puesto que el magistrado Fragozo López se aprovechó de su posición para retrasar el proceso y su condición de subordinación que tiene el juez de control del Sistema Penal Alternativo, además de que el fiscal omitió ordenar pruebas y desahogar las existentes.



El magistrado Fragozo López minimizó las protestas al asegurar que se trataban de "una falacia" que ya está archivada por la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado al no existir elementos de pruebas.



De enero a octubre de 2020 han sido denunciados mil 998 delitos contra la libertad y seguridad sexual, de los cuales no existe ningún proceso por acoso sexual, de acuerdo a la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC), a partir de casos documentados por la Fiscalía General del Estado.