Denuncian tala ‘hormiga’ en ejidos de Arteaga

“Hay personas que han estado comprando terrenos, y pues han estado cercando sus terrenos con madera del ejido, y pues fuera madera de encino, de otra cosa, pero es de pino, entonces es lo que estamos tratando de evitar”, dijo Antonio Castro, juez auxiliar en El Poleo.

“Siempre hemos tenido ese problema, pero a lo mejor ya está más descontrolado, porque las gentes avecindadas que están llegando los utilizan para los cercos, y creemos que eso no está bien”.

“Hay gentes que vienen y se llevan su tierrita, no sé, será para su jardín, será para vender, pero nos está afectando a nosotros como ejido”, dijo Antonio Castro.

“Sí nos preocupa, porque hay que recordar que un pino tarda años en desarrollarse, entonces es un daño ecológico total a la sierra de Arteaga”, dijo Luna Cerda

En los últimos meses, personas que han adquirido predios en ejidos de Arteaga como El Poleo, han talado árboles de la zona boscosa para delimitar sus propiedades y construir cabañas; ante esto, habitantes del lugar han puesto en alerta a las autoridades municipales y de Ecología con el fin de que tomen cartas en el asunto.

El Poleo se encuentra en una zona de bosques de coníferas cerca de los 2,500 metros sobre el nivel del mar y, de acuerdo con las autoridades locales, últimamente detectaron que se ha incrementado la tala ilegal de pinos para la construcción de cercas o cabañas en la zona por parte de gente externa que adquiere propiedades en ese lugar.

"Si permitimos nosotros y no hacemos nada, pues sí va a seguir avanzando, pero sí tratamos de evitar, es lo que queremos evitar para que ya no siga avanzando", agregó.

Para los habitantes de El Poleo, la tala clandestina es un problema de muchos años atrás, sin embargo, últimamente han detectado que propietarios foráneos de terrenos en ese lugar han realizado una especie de "tala hormiga".

Los pobladores señalan que no es solamente la tala clandestina, sino que han detectado también camionetas que llegan para llevarse tierra y composta de la zona boscosa del ejido.

"He visto yo una camioneta o dos, pero no las hemos identificado bien, ni hablar con el conductor, platicar bien a ver cuál es el problema, pero ya las autoridades están enteradas y esperamos que haya una respuesta del Municipio, del Alcalde y de las autoridades correspondientes".

El director de la Policía de Arteaga, Orlando Luna Cerda, señaló que se recibieron algunas denuncias en torno al caso, particularmente en los ejidos El Cedrito y El Poleo, y por ahora la Policía se encuentra investigando estas acusaciones.

"Nos estamos poniendo en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente desde el momento en que nos llegó la denuncia, tenemos unidades al pendiente, ahorita no hemos visto a alguien que esté talando, y no hemos detenido a algún vehículo que baje algún material de la sierra, pero estamos muy al pendiente.