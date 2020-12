Denuncian una ola de despidos en consulados en EU

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Empleados locales en consulados de México en Estados Unidos denunciaron que han comenzado los despidos masivos en las representaciones, ello debido a que el gobierno estadounidense no les renovará la visa tipo A-2.



“A pesar de que el canciller [Marcelo Ebrard] reconoció las injusticias laborales en las que nos encontramos sometidos los empleados consulares de México en Estados Unidos y a días de que termine el año, cuando muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones o en casa por situación de Covid-19, en algunos consulados iniciaron las notificaciones de despido de empleados”, denunció el Comité de Empleados Locales.







A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los empleados locales acusaron que los casos de despido que se han dado los han justificado por diversos motivos: vencimiento de visa tipo A-2 dentro de los próximos tres meses, por la no renovación de dicha visa, recorte presupuestario y hasta por decisión del titular en la representación diplomática.



“Es evidente que no hay un criterio general y equitativo. Hay un discurso contradictorio entre las representaciones, de proporciones y circunstancias nunca antes vistas. Lamentablemente, estamos constatando que todavía existen prácticas autoritarias y al margen de la ley, que la Cuarta Transformación no puede o no quiere erradicar”, dijeron.