Denuncian vecinos fuga de aguas negras

Habitantes de domicilios cercanos a las vías del tren, en su cruce con la calle Óscar Flores Tapia, denunciaron una fuga de aguas negras que comenzó luego de la fuerte lluvia que se presentó en días pasados, generando malos olores y riesgo para las personas que caminan por ahí.Una familia comentó que la fuga inició el viernes, luego de las fuertes lluvias de ese día, y que el sábado por la tarde vieron a un camión muy grande que pensaron estaría arreglando el problema, sin embargo, el agua sucia llegó hasta su domicilio, por lo que tuvieron que barrerla para que no entrara a su casa.“El día que llovió sí olía más feo y toda el agua vino a dar hasta acá, y el sábado vimos un camión muy grande que no traía logo pero cerraron hasta con conos y conocidos me dijeron que andaban arreglando de aquel lado”, comentó la dueña de un negocio cercano.Mientras que el agua del drenaje no ha dejado de salir, quienes caminan por ahí y los migrantes que normalmente se encuentran en el cruce de esta vías, tienen que alejarse o esperar varios minutos a que pasen los vehículos para poder caminar por ahí y así evitar que los autos los mojen con el agua que sale de la alcantarilla.