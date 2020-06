Depeche Mode transmitirá concierto en línea

Escuchar Nota

.- La transmisión de conciertos en línea ha sido una de las actividades que varias bandas han realizado durante la pandemia de coronavirus para seguir en contacto con sus seguidores;son grupos que lo han hecho. Ahora, a esta dinámica virtual, se sumaráLa banda británica de música electrónica formada en 1980 ofrecerá, en una única emisión en directo,Se trata de la primera vez queCon esta iniciativa celebran la publicación solo un día después delDirigido por su colaborador habitual, responsable de muchos de sus icónicos videoclips, replantea el concepto de documental musical, centrando la narrativa en seis grandes fans de diferentes regiones del mundo ante la gira. Ésta se prolongó durante dos años y congregó a más deEn este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en una edición especial de cuatro discos, se incluirá el citado documental, el concierto que podrá verse este jueves de manera excepcional y dos CD con la banda sonora de la actuación.En el repertorio sonarán piezas míticas como "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" o "Enjoy The Silence", pero también muchos de los temas que integraron su último disco de estudio, Spirits (2017).Información por Milenio