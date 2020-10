Dependencias deben crear protocolos para erradicar acoso laboral

Escuchar Nota

“El sentido de la presente iniciativa es justamente dotar de un marco jurídico que permita la creación y la observancia de los citados protocolos dentro las dependencias de la administración pública y así garantizar espacios seguros para las y los trabajadores” detalló Claudia Ramírez.

, presentó una Iniciativa para establecer en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, la obligación de las dependencia de crear y ejecutar los protocolos necesarios para erradicar no sólo el acoso laboral, sino también la discriminación, la violencia y cualquier otra conducta que violente los derechos humanos de las y los trabajadores., de naturaleza sexual, que pueden provenir de un superior o de un compañero o compañera de trabajo, que influyen de manera directa en las posibilidades de empleo y en las condiciones o el ambiente laboral y que producen también efectos en las víctimas, tanto de orden psicológico como emocional.para establecer la obligación a las empresas y patrones de crear en conjunto con los trabajadores protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, no se establecieron los lineamientos generales que se deben seguir.con el objeto de establecer explícitamente la obligación de crear y ejecutar los protocolos necesarios para erradicar no sólo el acoso laboral, sino también la discriminación, la violencia y cualquier otra conducta que violente los derechos humanos de las y los trabajadores al servicio del Estado.