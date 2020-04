Dependerá de curva de contagios anticipar reactivación: Riquelme

Escuchar Nota

“En cuanto veamos la curva contenida en Coahuila”, expuso el mandatario, “si estos quince días nos va bien nosotros mismos tomaremos la decisión de ir abriendo restaurantes, comercios, malls y todo lo que implique una reactivación de nuestra economía siempre y cuando veamos reducida la curva de contagio”.



“Hay algunas actividades que se definirán esta misma semana para poder nosotros tener un buen resultado, es ahorita cuando vamos a definir qué cerramos y qué no cerramos”.



“Aquí no hay influyentismo ni nada; algunas se han dejado trabajar porque lo han hecho de manera responsable, y algunas incluso tienen su área de cobro o de crédito y cobranza abierta, eso se puede dar para que las pérdidas sean menos y que con orden se lleve a cabo su operación que en materia crediticia llevan ellos diariamente”.



Si la curva de contagios se logra reducir en Coahuila, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que su gobierno será de los primeros en ordenar la reapertura del comercio de manera paulatina.Recalcó que le da mucho gusto que en ciudades estadounidenses como Texas quieran reaperturar, pero en coordinación con ellos diariamente van a decidir cuál será el día en que regresen las actividades a Coahuila.Dijo que prácticamente el 90 por ciento del comercio en la entidad está cerrado, dentro de la Fase 3, donde se ha tomado la determinación de “cerrar parejo” para evitar al cien por ciento la movilidad en el centro, y de dejar algunas actividades que puedan operar, cualquiera obstruye que no se disminuya la movilidad.Comentó que sí se han dado faltas administrativas ya que se ha encontrado a personas que no solamente son omisas a salir a la calle sino que tienen una conducta inadecuada, pero por parte de la entidad aún no se ha aplicado ninguna multa.Esta semana dijo, es crucial y es por ello que se están tomando decisiones en todos los aspectos como el económico, ya que aceptó, aún hay empresas que han estado operando sin que sean prioritarias y que han pasado desapercibidas, por lo que se ha estado mandando la inspección y se definirá cuáles cierran esta semana y si las medidas que tienen son adecuadas o no.