Deportaciones aéreas: un ‘oscuro secreto’

Ciudad de México.- Aunque es una práctica que lleva mucho tiempo, operando de manera sigilosa, casi secreta, el uso de vuelos ‘chárter’ para deportar a cientos de migrantes a Centroamérica, desde El Paso, ha desatado repudio.



Ya van dos semanas consecutivas en que de martes a jueves un grupo de “paseños preocupados” se han apostado dentro del Aeropuerto Internacional de El Paso para protestar por los vuelos en que se expulsan –encadenados– a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, directo hacia aquellos países.



“ICE ha contratado aerolíneas por muchos años, eso no es nada nuevo, para deportar a personas que no son de México, por ejemplo a Centroamérica”, dijo Leticia Zamarripa, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso.



Agregó que la agencia deporta a personas que se arrestaron mayoritariamente al interior del país y que después, fueron transportados a El Paso para su deportación aérea desde la sede de este aeropuerto.



“Eso es algo que ha venido sucediendo desde hace muchos años atrás, esta es la forma en la que ICE transfiere y deporta”, comentó.







Los activistas, en cambio manifiestan una postura contraria a la oficial. Aseguran que se trata de operativos “en lo oscurito”, ya que salen de El Paso antes del amanecer.



Además, en lo que consideran una medida de crueldad, comenzaron a retornar migrantes a países de los que no son originarios: hondureños son enviados a Guatemala, y viceversa, por ejemplo.



“El Aeropuerto de El Paso pertenece a la Ciudad de El Paso. Exigimos que la Ciudad, en calidad de dueña de este espacio, prohíba los vuelos”, señaló una de las manifestantes que se apostaba este jueves en el lobby de inmueble.



Afirmó que existen precedentes de acciones similares. El Condado King, que incluye la ciudad de Seattle, Washington, prohibió los vuelos migratorios el años pasado. En la actualidad, activistas de Yakima, también en el estado de Washington, trabaja para logra una prohibición.



ICE subcontrata los vuelos privados a aerolíneas tipo “chárter” –usualmente Swift Air y World Atlantic–, en tanto que los aviones son administrados por CAC, una firma que trabajó en el pasado para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), realizando “entregas voluntarias” de presuntos terroristas en otros países, donde fueron sometidos a tortura para que confesaran sus supuestos crímenes.



Entre 2010 y 2019, al menos 20 mil personas por año han sido deportadas de El Paso vía aérea hasta el “Triángulo del Norte”, que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador.



“Finalmente, la Ciudad debe definir si se deshace de ICE”, dijo una de las activistas en el Aeropuerto. “Tienen la facultad de acudir con su alcalde y representantes para exigir que se vayan y dejen de operar esta clase de vuelos.



