Deportista coahuilense pide apoyo para acudir a competencia

La seleccionada nacional y deportista ramosarizpense especializada en tiro con arco, Ana Paula Vázquez Flores, solicitó el apoyo de todos los coahuilenses porque no tiene recursos económicos para acudir a una competencia internacional en Madrid, España, ya que el Gobierno Federal carece de presupuesto para que participen en esta justa deportiva.La arquera Vázquez Flores aseguró que solicitaron el apoyo al Instituto Estatal del Deporte y están dispuestos a ayudar, solo que esperan la respuesta del Ejecutivo. La competencia Madrid 2019 Word Archery Youth Championschip se efectuara del 17 al 25 de agosto.“La selección mexicana establecida por 24 atletas más ocho entrenadores, pensábamos que se cubrirían los gastos de esta competencia porque siempre había sido así, pero el 28 de julio, los entrenadores fueron avisados de que este año no seria así, que tenemos aval para ir, más no el apoyo económico porque el deporte mexicano tiene problemas financieros”, afirmo, la deportista en un escrito que subió a las redes sociales.Ana Paula al igual que otros cuatro atletas coahuilenses y dos entrenadores solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder juntar recursos y acudir a la competencia internacional.