Deportistas coahuilenses apoyan el movimiento #Undíasinnostras

Escuchar Nota

“Soy la única mujer en futbol americano. Me considero una de las mejores árbitros pitando cinco contra cinco. Quiero motivar a más mujeres que sí se puede, no porque sea futbol americano no es nada más para hombres, una mujer puede jugar futbol americano. Como árbitro ahorita que empiezo en el futbol americano he batallado un poquito, porque no todos confían en una mujer que sea capaz de manejar un juego. Sí, es un poco complicado, pero la verdad es que ahorita con el apoyo de mis compañeros se me hace un poco más fácil, pero sí es difícil para una mujer”, concluyó.

“El 9M es un movimiento que respeto mucho, porque es una forma de manifestarse por parte de las mujeres que somos vulnerables, que hemos sido víctimas de violencia, no sólo física, sino verbal, emocional, y sicológica y el hecho de hacer este movimiento es para visibilizar que estos problemas existen y el Gobierno federal no ha creado una solución, una política pública que erradique la violencia, con el gobierno actual hemos visto más los feminicidios al alza y esta es una manera de manifestarse. Respeto a las personas que hacen este movimiento y a las que no también, pero es para visibilizar que obviamente está sucediendo algo y no hay una respuesta, una acción a estas situaciones que están pasando”, mencionó



“Me sumó porque será un movimiento en nombre de todas esas mujeres que ya no están aquí y no pudieron luchar por sus derechos, y también por las que aún tienen oportunidad de hacerlo. También el moviento es para concientizar a las personas (tanto hombres como mujeres) de lo que está pasando en el mundo, de las situaciones que nos han hecho llegar a dicho acto extremo como lo es el M9 y el porqué se está haciendo esto. A muchos les parece exagerado, a mi me parece que a veces lo exagerado deja de serlo cuando se convierte en necesario”, reflexionó.

“La verdad no siento que me ha afectado en nada , creo que no me oprime de ninguna manera, siento que viene de la educación de cada una de las mujeres y la visión de vida . Ese día estaré viajando a San Diego así que solo me sumaré difundiendo información porqué si voy a salir”.



“Me sumó al movimiento por empatía hacia todas las mujeres que han sufrido y hemos sufrido abuso, porque me duele lo que pasa en mi país tanto con las niñas, niños, mujeres , hombres y adultos mayores. Porque no puedo ser insensible a la práctica de tanta maldad, es por eso que me uno de manera pacífica y responsable a lo que a mi como mujer me toca, creo que la manera de erradicar estas situaciones es desde la crianza, una responsable, de atención y cuidado hacia nuestros hijos, qué el amor, disciplina y ejemplo sean el eje principal”.

Hoy se vive un día histórico en México con el paro de mujeres en pro de la no violencia al sexo femenino, y diversas atletas coahuilenses se suman a este movimiento desde su trinchera., árbitro de futbol americano en la ciudad,, abogada y jugadora de futbol americano modalidad bikini,, frontenista saltillense,z, arquero coahuilense yjugadora y seleccionada nacional de rugby muestran su apoyo el movimiento del 9M.ÁrbitroÉrika Vélez Ramírez, jugadora de futbol bandera, seleccionada y árbitro de futbol americano, ha comenzado a dar un paso importante en un mundo dominado por hombres, en donde la equidad e igualdad no van tan de la mano, pero ella abrió la puerta a nuevas oportunidades a la mujer en el deporte, rompiendo paradigmas y estereotipos de que el sexo “débil” no tiene cabida en esta disciplina.Jugadora de VQueensMónica Dávila García es abogada, madre de dos niñas y jugadora de futbol americano modalidad bikini. En VQueens ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva, en donde ha visto un progreso en la sociedad, aceptando cada vez más este deporte, aunque eso no ha dejado de lado el que varones acosen a jugadoras.Arquera coahuilenseLa arquera Ana Paula Vázquez ha sabido destacar en un deporte “planeado” para hombres, pero en esta ocasión utiliza su talento para crear reflexión sobre los derechos de las mujeres en nuestro país.Rugby saltillenseEn un deporte “diseñado” para hombres como lo es elha sobresalido una mujer saltillense que ha ganado todo con base a fuerza y disciplina. Carolina Sandoval Rivera ve con otros ojos el patriarcado, el cual no ha mermado su carrera ante la educación que ha recibido en casa, sin embargo, se solidarizará con el movimiento del 9M difundiendo la información para concientizar a la población.Campeona MundialLa frontenista ha vivido serias complicaciones a lo largo de su carrera, en un frontón dominado por hombres que la han hecho derramar lágrimas.