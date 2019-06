Deportistas en retiro cobraban becas, revela Conade

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reveló que se encontraron “pagos a deportistas que ya no están en activo o no cumplen con los resultados que la normatividad solicita”.Dijo lo anterior, tras una reestructuración en el procedimiento de asignación de becas a deportistas.En un comunicado dijo que dichas personas ya no están activas o que no cumplen con la normatividad para el beneficio.Detalló que “aun así siguieron recibiendo el apoyo, sin un sustento técnico que lo respalde”, sin dar a conocer los nombres de los aprovechados o si se actuará en consecuencia”.