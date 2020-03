Deportistas, políticos y famosos que han dado positivo a coronavirus

Escuchar Nota

"La OMS estima que el Covid-19 puede ser caracterizado como una pandemia. Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente en los próximos días y semanas" dijo el director general de la OMS.



Debido al aumento de casos por el brote de Covid-19, la Organización de la Salud Mundial (OMS) declaró al coronavirus como una pandemiaAlgunos de los casos más recientes son el de la conductora de Televisa Odalys Ramírez y el de Sophie Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ellos son los artistas, políticos y deportistas que se informó hasta el momento que han dado positivo a coronavirus:Timo Hübers, jugador del Hannover 96James Horn, jugador del Hannover 96Daniele Rugani, jugador de la JuventusCallum Hudson-Odoi, jugador del ChelseaMikel Arteta, director técnico del ArsenalManolo Gabbiadini, jugador del SampdoriaRudy Gobert, jugador del Utah Jazz | NBADonovan Mitchell, jugador del Utah Jazz | NBATrey Thompkins, basquetbolista del Real MadridFernando Gaviria - Dmitry Strakhov - Maximiliano RichezeGermán Pezzella, Patrick Cutrone (Fiorentina)Ezequiel Garay, José Luis Gayá, Eliaquim Mangala (Valencia)Fernando Gaviria (ciclista)Dmitry Strakhov (ciclista)Maximiliano Richeze (ciclista)Kevin Durant, jugador de los NetsFrancisco García, jugador del Atlético Portada AltaJonathas de Jesús (Elche)Dusan Vlahovic, jugador del FlorentinaLorenzo Sanz, ex directo del Real MadridMariana Arceo, pentatleta mexicana con boleto a Tokio 2020Jugador de los Ottawa Senators (Liga Nacional de Hockey)3 futbolistas del primer equipo (Deportivo Alavés)Enrique Bonilla, presidente de la Liga MxPaulo Dybala (Juventus)Paolo Maldini (leyenda del Milan)Alberto Marrero, presidente del Atlético de San LuisFamosos con coronavirusTom HanksRita WilsonDanna García, actriz de Televisa y TelemundoDavid Bryan, tecladista de Bon JoviPatricio Borghetti, conductor de Venga la AlegríaAndy Cohen, presentador estadunidense del programa Watch What Happens LiveKristofer Hivju, actor de Game of ThronesIdris ElbaOlga Kurylenko, actriz de la saga de James BondOdalys Ramírez, conductora de TelevisaEsteban Arce, conductor de Foro TV en TelevisaSophie Trudeau, esposa de Justin TrudeauFabio Wajngarten, jefe de prensa de Jair BolsonaroIrene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de EspañaPríncipe Carlos de Inglaterra, hijo de la reina Isabel IIJorge Alcibíades García, diputado federal de Movimiento CiudadanoJorge Alcibíades García, diputado federal de Movimiento CiudadanoCabe mencionar, que ante la alerta por la pandemia de coronavirus, los organizadores de espectáculos han tomado la decisión de posponer o cancelar los eventos masivos que puedan significar un riesgo para los asistentes.Se cree que el nuevo coronavirus tiene su origen en la región de Wuhan, en el centro de China; en los últimos días el brote se ha propagado rápidamente por las grandes ciudades del país.en un país o alrededor del mundo, como el reciente caso del coronavirus asiático que ha infectado a cientos de personas en varios países. Por esa razón, aquí te decimos qué son y cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia.Epidemia, como lo explica el diccionario médico de la Real Academia Española: Una epidemia "es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, afectando simultáneamente a un gran número de personas."; es decir, se produce una pandemia cuando un virus desconocido o una nueva cepa de los virus conocidos se extiende en varios países del mundo debido a la falta de defensas contra él. La ONU afirma que la mayoría de las pandemias han sido provocadas por virus gripales provenientes de los animales.