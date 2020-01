Depositará SEP a atletas

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública tiene la intención de darles directamente el dinero de las becas vitalicias a los medallistas olímpicos, sostuvo Héctor Garza, titular de la Unidad Administrativa de la SEP.



“Les adelanto que nuestra idea es que se les dé directamente el dinero de sus becas vitalicias”, sostuvo en una reunión con medallistas olímpicos. “El secretario (Esteban Moctezuma) ya está al tanto de esta decisión”.



Garza no especificó cuándo se les depositaria este dinero a los medallistas, pero dijo que “esperaba que fuera pronto”. Agregó que es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Los atletas que ganaron una medalla olímpica tienen el derecho de cobrar una beca vitalicia. Se preguntó a un medallista, que prefirió guardar el anonimato, si los pagos de su apoyo económico estaban en tiempo y forma.



“No me depositaron diciembre y aún no lo han hecho en enero. Los pagos han sido muy irregulares desde el año pasado”, respondió.

La medida tratará de corregir la irregularidad de los pagos a los medallistas.



En la reunión con Garza estuvo presente Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos y algunos paratletas olímpicos. Ninguno de los medallistas de deporte convencional en las últimas cinco ediciones de las magnas justas no estuvieron presentes en la reunión.