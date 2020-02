Depósitos de más de 5 mil pesos deberán declararse

Escuchar Nota

“Cualquier persona que recibe dinero a través de cuentas bancarizadas o depósitos bancarios a dos tarjetas de crédito débito, porque si superan un cierto monto como depósito en esas cuentas van a tener que declarar fiscalmente y si no declaran fiscalmente tendrán consecuencias legales no solo administrativas y penales, por qué se considera evasión de impuestos y hoy ese delito es más grave”, mencionó Jonadab Martínez, diputado.



“Esta reforma viene sobre todo a incluirlos dentro de la tributación y se incluyen tres artículos en la ley sobre la renta en el artículo 113 a 113 b y 113 c, donde las personas físicas que se dedican en este caso el transporte de pasaje o alimentos, están obligados. A las plataformas le van a hacer retenciones a cargo de su impuesto anual”, comentó Martínez.



deberán declarar ante Hacienda el origen del dinero y porqué les fue entregado, ya que con la reforma fiscal se verán obligados a tributar.Por ello, el Congreso del Estado de Jalisco comenzará con cursos y talleres para que la ciudadanía y en particular los conductores de las plataformas digitales como Didi y Uber, ya que son uno de los principales grupos identificados que no declaran de manera legal.Esta reforma fiscal requiere que cualquier persona tenga o no nómina deberá de declarar, el hacer caso omiso será acto de penalización.También comentó que se buscará ampliar las fechas de los talleres y capacitaciones, además de las ya agendadas, esto debido a la demanda de la ciudadanía para conocer este procedimiento.