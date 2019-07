Depresión con drogas y alcohol detona suicidio

La depresión que sufren las personas es lo que lleva a perder el trabajo, la relación de pareja o con los hijos, el reprobar en la escuela, por ejemplo, y luego esto puede conducir al suicidio, riesgo que aumenta si la persona consume alcohol o drogas, que actúan como detonante.Así lo informó el sicólogo Carlos Gutiérrez Montenegro, al indicar que las estadísticas demuestran que las drogas y el alcohol están presentes en el 60% de los casos de intento de suicidio o consumados.Además, la familia no funciona como red de contención, es decir, falta comunicación entre sus integrantes, no prestan suficiente atención a los hijos o padres, y si un miembro entra en depresión, los demás no lo detectan, y si lo hacen, no ofrecen un apoyo adecuado para ayudarle a recuperarse y salir adelante.“Entonces, la persona va cayendo en una depresión que se hace profunda y quien llega a esta condición, con consumo de alcohol o alguna droga, es candidato directo al suicidio”, alertó.La depresión se refleja en pérdida de interés y de expectativas, ausencia de sensibilidad emocional, provocarse autolesiones y no disfrutar nada, ni la compañía, ni la comida, ni el descanso.“Básicamente una depresión empieza con el aislamiento, la persona pierde la emoción de participar en las cosas”, apuntó.Hasta el día de hoy, en la Región Sureste se han presentado 62 suicidios, 49 solamente en Saltillo.